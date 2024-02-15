Національний банк України встановив на 15 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,1734 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.
15 лютого 2024, 8:00
Офіційний курс НБУ: Долар додав ще 4 копійки
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Валютний ринок
НБУ на 15 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 40,86 грн.
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Джерело: Мінфін
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