Національний банк України встановив на 14 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,1264 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 23 копійки.
14 лютого 2024, 8:00
Офіційний курс НБУ: Долар додав ще 23 копійки
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Валютний ринок
НБУ на 14 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 41,12 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Где этот бот «кабанчик Алекс» ?