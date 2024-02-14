Україна може отримати $15-18 млрд із заморожених активів рф, $4 млрд вже цьогоріч — Мінʼюст

Україна цьогоріч розраховує отримати близько $4 млрд із заморожених на Заході російських активів. Загалом протягом чотирьох років Україна може отримати $15−18 млрд. Про це повідомила в інтервʼю Forbes Ukraine заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

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Для цього потрібно пройти декілька етапів, пояснила вона. Нульовий — визначити, в яких установах зосереджені ці кошти. Це вже зроблено. Перший — і Єврокомісія вже прийняла рішення: всі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі. Другий — впровадження законодавства в ЄС, яке дає змогу передати ці кошти Україні.

«У нас були перемовини з представниками Бельгії, яка зараз головує у Раді ЄС. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо рішення буде ухвалено, то Україна отримує відсотки з активів, які були погашені у 2024-му», — зазначила заступниця міністра юстиції.

Мудра повідомила, що також обговорюється передача вже нарахованих відсотків за 2022−2023 рік. Ці кошти знаходяться в Бельгії, у 2022-му на них був накладений 25%-й податок (близько €1,7 млрд). Уряд Бельгії використовує ці кошти для виплат українським біженцям, надання гуманітарної допомоги тощо, пояснила вона.

За словами Мудрої, кошти за 2023 рік ще не обкладені податком. Зараз йдуть перемовини про накладення 100%-го податку на ці кошти та передачу їх в Україну. Йдеться про €4,4 млрд. Для передачі цих коштів достатньо рішення лише уряду Бельгії.

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