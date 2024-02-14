Україна може отримати $15-18 млрд із заморожених активів рф, $4 млрд вже цьогоріч — Мінʼюст

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 лютого 2024, 18:44

Україна може отримати $15-18 млрд із заморожених активів рф, $4 млрд вже цьогоріч — Мінʼюст

Україна цьогоріч розраховує отримати близько $4 млрд із заморожених на Заході російських активів. Загалом протягом чотирьох років Україна може отримати $15−18 млрд. Про це повідомила в інтервʼю Forbes Ukraine заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Україна цьогоріч розраховує отримати близько $4 млрд із заморожених на Заході російських активів.
Фото: Forbes

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Для цього потрібно пройти декілька етапів, пояснила вона. Нульовий — визначити, в яких установах зосереджені ці кошти. Це вже зроблено. Перший — і Єврокомісія вже прийняла рішення: всі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі. Другий — впровадження законодавства в ЄС, яке дає змогу передати ці кошти Україні.

«У нас були перемовини з представниками Бельгії, яка зараз головує у Раді ЄС. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо рішення буде ухвалено, то Україна отримує відсотки з активів, які були погашені у 2024-му», — зазначила заступниця міністра юстиції.

Мудра повідомила, що також обговорюється передача вже нарахованих відсотків за 2022−2023 рік. Ці кошти знаходяться в Бельгії, у 2022-му на них був накладений 25%-й податок (близько €1,7 млрд). Уряд Бельгії використовує ці кошти для виплат українським біженцям, надання гуманітарної допомоги тощо, пояснила вона.

За словами Мудрої, кошти за 2023 рік ще не обкладені податком. Зараз йдуть перемовини про накладення 100%-го податку на ці кошти та передачу їх в Україну. Йдеться про €4,4 млрд. Для передачі цих коштів достатньо рішення лише уряду Бельгії.

Читайте також: МВФ відкрив трастовий фонд для підтримки економічних реформ в Україні

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами