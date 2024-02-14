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14 лютого 2024, 17:09

Мосбіржа другий день поспіль зупиняє торги

Московська біржа другий день припиняє торги через технічні проблеми. На тлі санкцій та припинення постачання від ключових західних виробників закордонне ІТ-обладнання у російських компаніях стало масово виходити з ладу. Про це пише The Moscow Times.

Московська біржа другий день припиняє торги через технічні проблеми.
Фото: MOEX

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Зазначається, що Мосбіржа, де щодня визначаються курс рубля, ринкова капіталізація найбільших компаній та ціни державних цінних паперів рф, 14 лютого другий день поспіль зіткнулася з технічними проблемами.

О 10:36 торговий майданчик зупинив торги на фондовому ринку. У пресслужбі пояснили, що причиною збою стала «помилка основного сервера торгово-клірингової системи». На її усунення пішла майже година.

Днем раніше біржа також майже на дві години зупиняла торги. Паузу теж пояснили «помилкою основного сервера». Для відновлення роботи Мосбіржа задіяла резервну систему. Вона й дала збій наступного дня.

Як зазначає видання, Мосбіржа — не єдина компанія, яка зіштовхнулася з проблемами з серверами і системами зберігання даних: вони масово виходять з ладу у російських компаній. Про це свідчить вибухове зростання попиту на ремонт IT-обладнання, яке торік підскочило на 400%.

За словами експертів, причина — у санкціях та проблемах із постачанням. Нових компонентів на російському ринку просто немає, або вони продаються за завищеною ціною, а доставка займає надто багато часу.

Читайте також: В росії готуються до санкцій проти мосбіржі

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SomeOne1999
SomeOne1999
14 лютого 2024, 20:14
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Сейчас бы тырить текст из непонятных источников
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