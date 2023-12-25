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25 грудня 2023, 16:34

В росії готуються до санкцій проти мосбіржі

Влада рф готується до запровадження нових санкцій США, які можуть призвести до припинення торгів на московській біржі доларом США та євро. Про це повідомила голова Центробанку Ельвіра Набіулліна у інтерв'ю для РБК.

Влада рф готується до запровадження нових санкцій США, які можуть призвести до припинення торгів на московській біржі доларом США та євро.

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Набіулліна заявила, що російські регулятори розробляють сценарії на випадок запровадження таких санкцій.

«Ми живемо в умовах санкцій вже з 2014 року. Тому ми завжди оцінювали ризик посилення санкцій і в усіх напрямках працювали», — сказала голова Центробанку.

За її словами, російська влада має план дій на випадок припинення торгів доларом США та євро на московській біржі.

«Ми маємо і позабіржовий валютний ринок, який забезпечує валютні торги. До речі, частка його вже більш як половина — 53% валютних торгів. Щодо курсоутворення, ми ще минулого року, розуміючи різноманітні санкційні ризики, випустили вказівку, де пояснили, як тоді визначатиметься курс. Він встановлюватиметься на основі даних про позабіржові торги, і в тому числі використовуючи банківську звітність», — розповіла Набіулліна.

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Вона запевнила, що в такому випадку курс російського рубля відчутно не впаде.

«Ні, я не думаю, що ми бачимо такі ризики. Це залежить від попиту та пропозиції. Ми маємо досить великий обсяг позабіржових торгів, багато учасників у ньому. Скоріше питання саме отримання інформації про позабіржові угоди, тому користуватимемося різними джерелами. Але я не думаю, що це серйозно саме собою може вплинути на курс», — додала Набіулліна.

Московська біржа є найбільшою фондовою біржею у росії. Запровадження санкцій проти неї може призвести до різкого падіння цін на російські акції та облігації, а також до продовження відтоку іноземного капіталу.

Нагадаємо, що на початку листопада США запровадили санкції проти санкт-петербурзької біржі. Як пише Комерсант, санкції призвели до заморожування вкладень росіян в іноземні цінні папери на загальну суму близько $3 млрд.

Джерело: Мінфін
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