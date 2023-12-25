В росії готуються до санкцій проти мосбіржі

Влада рф готується до запровадження нових санкцій США, які можуть призвести до припинення торгів на московській біржі доларом США та євро . Про це повідомила голова Центробанку Ельвіра Набіулліна у інтерв'ю для РБК.

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Набіулліна заявила, що російські регулятори розробляють сценарії на випадок запровадження таких санкцій.

«Ми живемо в умовах санкцій вже з 2014 року. Тому ми завжди оцінювали ризик посилення санкцій і в усіх напрямках працювали», — сказала голова Центробанку.

За її словами, російська влада має план дій на випадок припинення торгів доларом США та євро на московській біржі.

«Ми маємо і позабіржовий валютний ринок, який забезпечує валютні торги. До речі, частка його вже більш як половина — 53% валютних торгів. Щодо курсоутворення, ми ще минулого року, розуміючи різноманітні санкційні ризики, випустили вказівку, де пояснили, як тоді визначатиметься курс. Він встановлюватиметься на основі даних про позабіржові торги, і в тому числі використовуючи банківську звітність», — розповіла Набіулліна.

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Вона запевнила, що в такому випадку курс російського рубля відчутно не впаде.

«Ні, я не думаю, що ми бачимо такі ризики. Це залежить від попиту та пропозиції. Ми маємо досить великий обсяг позабіржових торгів, багато учасників у ньому. Скоріше питання саме отримання інформації про позабіржові угоди, тому користуватимемося різними джерелами. Але я не думаю, що це серйозно саме собою може вплинути на курс», — додала Набіулліна.

Московська біржа є найбільшою фондовою біржею у росії. Запровадження санкцій проти неї може призвести до різкого падіння цін на російські акції та облігації, а також до продовження відтоку іноземного капіталу.

Нагадаємо, що на початку листопада США запровадили санкції проти санкт-петербурзької біржі. Як пише Комерсант, санкції призвели до заморожування вкладень росіян в іноземні цінні папери на загальну суму близько $3 млрд.