Sony отримала рекордний квартальний виторг у розмірі $24,9 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 лютого 2024, 15:54

Sony отримала рекордний квартальний виторг у розмірі $24,9 млрд

Sony завершила останній квартал фінансового року з рекордним показником виторгу 3,75 трлн єн ($24,9 млрд). Порівняно з аналогічним періодом попереднього року зростання становило 22%.

Sony завершила останній квартал фінансового року з рекордним показником виторгу 3,75 трлн єн ($24,9 млрд).
Фото: Pixabay

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чистий прибуток японської компанії за квартал також виріс — на 13%, склавши 363,9 трлн ієн ($2,41 млрд). Обидва ключові показники виявилися кращими, ніж очікували аналітики.

Проте справи в ігрового підрозділу компанії не такі хороші, як сподівалося керівництво Sony. Виторг цього підрозділу зріс на 16% у річному обчисленні, проте його операційний прибуток скоротився відразу на 26%.

Як наголошується у звіті, це пов’язано насамперед із масовими розпродажами на Різдво, що призвело до падіння виторгу від продажів ігрової приставки PlayStation, а також з падінням продажів ігор, розроблених ексклюзивно для PS5.

Крім того, Sony погіршила прогноз щодо кількості проданих ігрових консолей на весь 2023 фінансовий рік — з 25 млн до 21 млн. За звітний квартал компанія продала 8,2 млн PS5, а за дев’ять місяців фінансового року — 16,4 млн.

Окремо компанія оголосила про виділення в окрему компанію свого підрозділу фінансових послуг. Воно буде оформлене через публічне розміщення акцій. Компанія планує вивести на біржу близько 80% акцій Sony Financial Group. Лістинг заплановано на жовтень 2025 року.

Читайте також: Фондовий індекс Японії Nikkei перетнув позначку 38 тисяч, чим оновив рекорд за 34 роки

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Антон Куминов и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами