Sony отримала рекордний квартальний виторг у розмірі $24,9 млрд

Sony завершила останній квартал фінансового року з рекордним показником виторгу 3,75 трлн єн ($24,9 млрд). Порівняно з аналогічним періодом попереднього року зростання становило 22%.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чистий прибуток японської компанії за квартал також виріс — на 13%, склавши 363,9 трлн ієн ($2,41 млрд). Обидва ключові показники виявилися кращими, ніж очікували аналітики.

Проте справи в ігрового підрозділу компанії не такі хороші, як сподівалося керівництво Sony. Виторг цього підрозділу зріс на 16% у річному обчисленні, проте його операційний прибуток скоротився відразу на 26%.

Як наголошується у звіті, це пов’язано насамперед із масовими розпродажами на Різдво, що призвело до падіння виторгу від продажів ігрової приставки PlayStation, а також з падінням продажів ігор, розроблених ексклюзивно для PS5.

Крім того, Sony погіршила прогноз щодо кількості проданих ігрових консолей на весь 2023 фінансовий рік — з 25 млн до 21 млн. За звітний квартал компанія продала 8,2 млн PS5, а за дев’ять місяців фінансового року — 16,4 млн.

Окремо компанія оголосила про виділення в окрему компанію свого підрозділу фінансових послуг. Воно буде оформлене через публічне розміщення акцій. Компанія планує вивести на біржу близько 80% акцій Sony Financial Group. Лістинг заплановано на жовтень 2025 року.

Читайте також: Фондовий індекс Японії Nikkei перетнув позначку 38 тисяч, чим оновив рекорд за 34 роки