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13 лютого 2024, 19:05

Фондовий індекс Японії Nikkei перетнув позначку 38 тисяч, чим оновив рекорд за 34 роки

Акції японських компаній продовжують ріст. Один з головних біржових індексів країни Nikkei ненадовго перетнув позначку 38 тисяч, чим оновив історичний рекорд встановлений у 1990 році. Про це пише CNBC.

Акції японських компаній продовжують ріст.

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Протягом останніх 5 днів Nikkei додав 4,73%, загалом за рік він зріс на 37%. Наразі індекс не зміг закріпитися на новій круглій вершині й трохи відкотився.

Ріст Nikkei від 1991 року / Джерело: Google

Nikkei це один з найважливіших фондових індексів Японії. Індекс обчислюється як просте середнє арифметичних цін акцій 225 найбільших компаній першої секції Токійської фондової біржі.

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Джерело: Мінфін
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