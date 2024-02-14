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14 лютого 2024, 15:18

Економіка Нідерландів вийшла з рецесії завдяки росту експорту та споживання

Економіка Нідерландів у 4 кварталі 2023 року вийшла з рецесії на тлі зростання споживчих витрат і експорту. Про це пише Bloomberg.

Економіка Нідерландів у 4 кварталі 2023 року вийшла з рецесії на тлі зростання споживчих витрат і експорту.
Фото: Pixabay

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Валовий внутрішній продукт виріс на 0,3% та припинив три квартальні скорочення. Загалом економіка Нідерландів за підсумками 2023 року зросла лише на 0,1%.

Цей рік виглядає більш багатообіцяючим, оскільки МВФ прогнозує зростання на 0,7%.

Зростання ВВП у четвертому кварталі 2023 року переважно пов'язане зі споживанням домогосподарств, зазначає CBS.

Так, споживання домогосподарств зросло на 1,8% в четвертому кварталі 2023 року порівняно з третім кварталом.

«За винятком деяких кварталів, пов'язаних з коронавірусом, це найбільше зростання споживання, яке ми спостерігали за довгий час», — сказав головний економіст CBS Пітер Хейн ван Мулліген.

За його словами, зростання витрат домогосподарств значною мірою пов'язане з сильним ринком праці — все більше людей мають оплачувану роботу, а заробітна плата значно зросла. «У поєднанні зі зниженням інфляції це забезпечило значне зростання купівельної спроможності. І люди одразу ж витратили ці додаткові гроші», — додав експерт.

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Джерело: Мінфін
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