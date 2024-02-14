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14 лютого 2024, 14:27

Нацбанк вводить в обіг памʼятну монету «Кохання»

До Дня святого Валентина Нацбанк вводить нову пам'ятну монету. Її назвали «Кохання». Номінал монети — 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ у Telegram.

До Дня святого Валентина Нацбанк вводить нову пам'ятну монету.
Фото: НБУ

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Монета виготовлена з нейзильберу. На аверсі зображено стилізовану троянду у вигляді серця.

«Її пелюстки — це слова кохання, написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар'єрів», — йдеться у повідомленні.

На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.

Монети продаються в інтернет-магазині НБУ, пізніше їх продаватимуть й банки-дистриб'ютори. Тираж монети — до 50 тис штук.

Читайте також: Нацбанк випустив нову пам'ятну монету присвячену залізничникам

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
TAN72
TAN72
14 лютого 2024, 14:55
#
Утром продавали в обед объявление о выпуске 🤔
+
0
Exba
Exba
14 лютого 2024, 15:13
#
И по чём любовь?
+
0
korvin29
korvin29
14 лютого 2024, 15:50
#
159grn
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