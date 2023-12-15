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15 грудня 2023, 11:45

Нацбанк випустив нову пам'ятну монету присвячену залізничникам

Нацбанк ввів в обіг нову пам’ятну монету, яка присвячена українським залізничникам. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк ввів в обіг нову пам’ятну монету, яка присвячена українським залізничникам.

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Ідея монети

Монета отримала назву «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!» й присвячується працівникам Укрзалізниці, які виконують важливу місію у ці важкі часи для нашої країни.

«Укрзалізниця стала дорогою життя для мільйонів українців. Стомлені, знесилені, але самовіддані й сміливі українські залізничники врятували від бойових дій сотні тисяч українців. Сьогодні залізниця з'єднує Україну зі світом, перевозить тонни стратегічно важливих вантажів. А головне — залишається шляхом додому, до звільнених ЗСУ містечок та селищ», — прокоментував випуск монети голова Нацбанку Андрій Пишний.

Вигляд монети

На аверсі розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій. На реверсі — потяг з логотипом Укрзалізниці, що мчить крізь гострі вістря.

Пам'ятна монета НБУ / Фото: Нацбанк

«Мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Херсонської та Запорізької областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Навздогін і напереріз потягу танки агресора намагалися зупинити евакуацію мирного населення», — пояснили дизайн монету в НБУ.

Де можна купити

З 20 грудня монети будуть доступні для купівлі в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

А також поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами (АТ АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «Приватбанк») у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Номінал монети — 5 гривень, тираж — до 50 тисяч штук.

Джерело: Мінфін
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