За підсумками 2023 року NovaPay перерахувала до бюджету 1,2 млрд грн

За підсумками 2023 року NovaPay перерахував до бюджету країни 1,2 млрд грн. Це на 44% більше порівняно із 2022 роком. Інвестиції в перемогу склали 131 млн грн. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Результат роботи

Загальна кількість здійснених трансакцій за цей час — 354 млн. Це на 31% більше у порівнянні з 2022 роком. Всього через систему пройшло переказів на 235,5 млрд грн, цей показник на 41% більше, ніж минулого року.

«У 2023 році компанія отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє надавати більше послуг для клієнтів, запустила бета-версію мобільного застосунку. Усе це — щоб бути ще швидшими та зручнішими для клієнтів», — прокоментував Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

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