За підсумками 2023 року NovaPay перерахував до бюджету країни 1,2 млрд грн. Це на 44% більше порівняно із 2022 роком. Інвестиції в перемогу склали 131 млн грн. Про це йдеться у повідомленні компанії.
За підсумками 2023 року NovaPay перерахувала до бюджету 1,2 млрд грн
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Результат роботи
Загальна кількість здійснених трансакцій за цей час — 354 млн. Це на 31% більше у порівнянні з 2022 роком. Всього через систему пройшло переказів на 235,5 млрд грн, цей показник на 41% більше, ніж минулого року.
«У 2023 році компанія отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє надавати більше послуг для клієнтів, запустила бета-версію мобільного застосунку. Усе це — щоб бути ще швидшими та зручнішими для клієнтів», — прокоментував Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.
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Популярні послуги
Серед найбільш затребуваних послуг NovaPay, окрім традиційних переказів:
- оплата комунальних послуг,
- операції з поповнення карток і зняття готівки,
- отримання міжнародних переказів як допомоги для українців.
Спостерігається збільшення безготівкових розрахунків: у 2023 році їх частка склала 53,4% від обсягу усіх платежів, тоді як у 2022 році — 50,1%.
Довідка
NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн — у більш ніж 3 500 відділеннях Нової пошти. За даними НБУ, компанія обіймає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. Також NovaPay входить до найбільших платників податків держави.
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