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14 лютого 2024, 13:15

За підсумками 2023 року NovaPay перерахувала до бюджету 1,2 млрд грн

За підсумками 2023 року NovaPay перерахував до бюджету країни 1,2 млрд грн. Це на 44% більше порівняно із 2022 роком. Інвестиції в перемогу склали 131 млн грн. Про це йдеться у повідомленні компанії.

За підсумками 2023 року NovaPay перерахував до бюджету країни 1,2 млрд грн.

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Результат роботи

Загальна кількість здійснених трансакцій за цей час — 354 млн. Це на 31% більше у порівнянні з 2022 роком. Всього через систему пройшло переказів на 235,5 млрд грн, цей показник на 41% більше, ніж минулого року.

«У 2023 році компанія отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє надавати більше послуг для клієнтів, запустила бета-версію мобільного застосунку. Усе це — щоб бути ще швидшими та зручнішими для клієнтів», — прокоментував Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Читайте також: Група Nova сплатила в Україні 10,7 млрд грн податків. Інвестиції в Україну становили — 5,3 млрд грн

Популярні послуги

Серед найбільш затребуваних послуг NovaPay, окрім традиційних переказів:

  • оплата комунальних послуг,
  • операції з поповнення карток і зняття готівки,
  • отримання міжнародних переказів як допомоги для українців.

Спостерігається збільшення безготівкових розрахунків: у 2023 році їх частка склала 53,4% від обсягу усіх платежів, тоді як у 2022 році — 50,1%.

Довідка

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн — у більш ніж 3 500 відділеннях Нової пошти. За даними НБУ, компанія обіймає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. Також NovaPay входить до найбільших платників податків держави.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
mantis05
mantis05
14 лютого 2024, 14:50
#
Сделают аналог моно- вот это будет прорыв.
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