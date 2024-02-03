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3 лютого 2024, 11:04

Група Nova сплатила в Україні 10,7 млрд грн податків. Інвестиції в Україну становили — 5,3 млрд грн

Сума податків та зборів, сплачених групою Nova (Нова пошта) до бюджетів усіх рівнів у 2023 році, склала 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022. Зокрема, Нова пошта сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay — 1,2 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні групи.

Сума податків та зборів, сплачених групою Nova (Нова пошта) до бюджетів усіх рівнів у 2023 році, склала 10,7 млрд грн.

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Інвестування в Україну

Також 2023 відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи NOVA (Нова пошта) в Україні. Він склав 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет минулого року (2,1 млрд грн). Рівень віри Нової пошти у майбутнє України у 2024 ще більший: на поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн.

Минулого року найбільший обсяг капітальних інвестицій — 2,4 млрд грн — було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють.

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Ще одна велика стаття витрат — розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку вклали 1,1 млрд грн. В результаті мережа Нової пошти в Україні вже налічує понад 27000 точок сервісу.

Також кошти інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень, аби зробити їх зручними та безбар'єрними у використанні для різних груп споживачів та співробітників — 1,2 млрд грн.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Nova планує оновлення застосунку «Нової пошти» наприкінці зими/на початку весни

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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paulball
paulball
3 лютого 2024, 12:51
#
Вот хто має бути недоторканим
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