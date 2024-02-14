В Україні попит на авто з Піднебесної збільшився майже вдвічі. Що обирають українці

Авто з Китаю продовжують опановувати український авторинок. Впродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Піднебесної. У порівнянні з січнем 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі. Про це йдеться в даних Укравтопрому.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки завезли автівок

Зазначається, що з кількості легкових авто, ввезених з Китаю протягом січня, нових — 885 од. (+137%), вживаних — 474 од. (+49%).

«Отже, автомобілі китайського походження охопили 20% січневого ринку нових легковиків, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік», — підкреслюють в «Укравтопромі».

Там додають, що у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 3%.

Крім того, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 90%.

Читайте також: Попит на електромобілі в Україні у січні зріс майже втричі. Найпопулярніші моделі

Які китайські авто обирають українці

Серед нових авто:

VW iD.4 — 286 од.;

Byd Song Plus — 83 од.;

Honda eNS1 — 80 од.;

Toyota bZ4X — 56 од.;

Nissan Ariya — 50 од.

Вживані авто:

WV iD.4 — 150 од.;

Honda eNS1 — 51 од.;

Toyota bZ4X — 32 од.;

Byd Song Plus — 30 од.;

Nissan Ariya — 28 од.

Нагадаємо

У січні 2024 року автопарк України поповнили більше ніж 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.