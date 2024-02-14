Авто з Китаю продовжують опановувати український авторинок. Впродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Піднебесної. У порівнянні з січнем 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі. Про це йдеться в даних Укравтопрому.
В Україні попит на авто з Піднебесної збільшився майже вдвічі. Що обирають українці
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Скільки завезли автівок
Зазначається, що з кількості легкових авто, ввезених з Китаю протягом січня, нових — 885 од. (+137%), вживаних — 474 од. (+49%).
«Отже, автомобілі китайського походження охопили 20% січневого ринку нових легковиків, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік», — підкреслюють в «Укравтопромі».
Там додають, що у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 3%.
Крім того, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 90%.
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Які китайські авто обирають українці
Серед нових авто:
- VW iD.4 — 286 од.;
- Byd Song Plus — 83 од.;
- Honda eNS1 — 80 од.;
- Toyota bZ4X — 56 од.;
- Nissan Ariya — 50 од.
Вживані авто:
- WV iD.4 — 150 од.;
- Honda eNS1 — 51 од.;
- Toyota bZ4X — 32 од.;
- Byd Song Plus — 30 од.;
- Nissan Ariya — 28 од.
Нагадаємо
У січні 2024 року автопарк України поповнили більше ніж 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.
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