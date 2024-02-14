Для відновлення туризму та культури Україні необхідно $9 мільярдів — ЮНЕСКО

Протягом наступного десятиліття Україні знадобиться близько $9 мільярдів на відновлення культурних об'єктів та туристичної галузі. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на дані ЮНЕСКО.

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За оцінками ЮНЕСКО, культурний і туристичний сектори України втратили понад $19 мільярдів доходу під час повномасштабної війни з росією. Агентство заявило, що бойові дії пошкодили 341 культурний об'єкт по всій Україні, в тому числі в Києві, Львові та Одесі.

«За оцінками агентства, загальна вартість руйнувань цих культурних об'єктів, а також тисяч інших культурних цінностей по всій країні становить близько $3,5 мільярдів», — пише Associated Press.

ЮНЕСКО заявила, що навмисне руйнування об'єктів культурної спадщини, в тому числі релігійних споруд та артефактів, може бути прирівняне до воєнного злочину.

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