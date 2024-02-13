ЄС ухвалив рішення, яке наближає використання доходу від активів рф на користь України

У понеділок Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів Центрального банку росії для допомоги Україні. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з новим рішенням, центральні депозитарії цінних паперів (CSD), які утримують понад 1 мільйон євро активів ЦБР, повинні окремо обліковувати доходи від заморожених активів РФ. При цьому вони не можуть використовувати ці доходи.

Надалі Рада може ухвалити рішення про створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих коштів. Цей внесок буде спрямований на підтримку України, її відновлення та відбудову через Фонд для України.

Читайте: Країни G7 наблизилися до конфіскації активів рф для України — Financial Times