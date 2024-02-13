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13 лютого 2024, 11:10

ЄС ухвалив рішення, яке наближає використання доходу від активів рф на користь України

У понеділок Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів Центрального банку росії для допомоги Україні. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

У понеділок Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів Центрального банку росії для допомоги Україні.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Згідно з новим рішенням, центральні депозитарії цінних паперів (CSD), які утримують понад 1 мільйон євро активів ЦБР, повинні окремо обліковувати доходи від заморожених активів РФ. При цьому вони не можуть використовувати ці доходи.

Надалі Рада може ухвалити рішення про створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих коштів. Цей внесок буде спрямований на підтримку України, її відновлення та відбудову через Фонд для України.

Читайте: Країни G7 наблизилися до конфіскації активів рф для України — Financial Times

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
13 лютого 2024, 11:23
#
Так как с F-16
+
0
penetrator1963
penetrator1963
13 лютого 2024, 12:36
#
Ничего себе! ещё не передавать, но уже не тратить! ну это вообще с барского плеча… заканчивался 2 год войны. никогда ещё поддержка европы не была настолько убедительной, как в этом решении. видно, что ребята верят в Украину.
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