За два роки роботи «Дія.Сity» покинуло близько 40 компаній. Причини

За два роки роботи спеціальний податковий режим «Дія.City» покинуло близько 40 компаній. Про це повідомили на запит dev.ua в Міністерстві цифрової трансформації.

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«У реєстр «Дія.City» вносяться усі компанії, що отримали статус резидента. Якщо компанія виходить зі спецрежиму, вона залишається в реєстрі з поміткою «нерезидент», — сказано у відповіді.

Хоча компанії-резиденти не зобовʼязані вказувати причину виходу з «Дія.City», в особистій комунікації відомство може запитати про це.

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Які причини виходу

Серед названих компаніями причин: «замороження» активності у зв’язку з війною, перехід на пільговий податок 2% від обороту, невідповідність критеріям резидентства, і з огляду на це самостійний вихід зі спеціального податкового простору.

«Є випадок, коли компанія за власним бажанням вийшла, а згодом знову долучилася», — зазначили у Мінцифрі.

Що таке «Дія.City»

«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City».

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.