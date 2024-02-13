Міністерство фінансів залучило 5,4 млрд на аукціоні ОВДП

На аукціонах ОВДП (облігації внутрішнього займу), 13 лютого, було залучено 5,4 млрд гривень до бюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Цього разу були розміщені лише гривневі ОВДП. Найбільшою популярність мали річні облігації під 16,80%.

Всього у лютому на аукціонах ОВДП було залучено понад 13 млрд грн.

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