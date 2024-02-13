UNIQA Україна — 30 років успіху

10 лютого 2024 року відбувся ювілей компанії UNIQA — 30 років діяльності на страхового ринку України. Для професійної команди UNIQA Україна кожен рік цього шляху — це безперервний розвиток та вдосконалення заради клієнтів. За три десятиліття роботи в Україні UNIQА стала одним із визнаних лідерів страхового ринку та здобула довіру мільйонів клієнтів.

UNIQA Україна — це невід'ємна частина європейського досвіду. Небанківська фінансова група UNIQA Україна (страхові компанії UNIQA та UNIQA Життя) входить до складу австрійської міжнародної страхової групи UNIQA Group, яка є однією з провідних страхових груп на своїх основних ринках в Австрії, Центральній і Східній Європі, має понад 200 років досвіду та працює у 18 країнах.

Досвід та підтримка UNIQA Group сприяє розвитку страхування в Україні завдяки європейській експертизі, передовим трендам менеджменту та високим стандартам сервісу.

UNIQA Україна — це стабільне лідерство на ринку України. За ключовими напрямками бізнесу компанія традиційно є одним із лідерів страхового ринку. Згідно з галузевим рейтингом Insurance TOP за підсумками 9 місяців 2023 року UNIQA посідає:

1-ше місце у добровільному медичному страхуванні;

у добровільному медичному страхуванні; 2-ге місце за обсягом виплат;

за обсягом виплат; 3-ті місця за обсягом премій та в страхуванні КАСКО.

UNIQA Україна — це довіра клієнтів та фінансова стабільність. UNIQA Україна — це більше 1,5 млн клієнтів. Близько 900 штатних співробітників працюють та обслуговують клієнтів у 68 офісах продажів по всій країні.

Запас фінансової стабільності та висока ліквідність дозволяють повністю та вчасно виконувати фінансові зобов’язання перед клієнтами та партнерами. У середньому UNIQA виплачує клієнтам понад 100 млн грн щомісяця.

UNIQA Україна — це сучасні технології та діджитал-рішення. Щоб задовільнити запит клієнтів на максимальну зручність послуг з можливістю дистанційного вирішення усіх питань, UNIQA провела трансформацію бізнес-процесів та впровадила сучасні цифрові рішення:

Мобільний додаток myUNIQA дозволяє клієнту самостійно замовити послуги з медичного страхування

Дистанційне відшкодування — подати документи на виплату можна через чат-боти компанії

Високотехнологічний медичний та технічний асистанс, який працює для клієнтів 24/7

Послуги телемедицини — додатковий сервіс для клієнтів з медичного страхування

UNIQA Україна — це висока якість сервісу. Рівень задоволеності клієнтів якістю послуг UNIQA постійно вимірюється за допомогою незалежного програмного рішення Qualtrics. Інформація, отримана від клієнтів, ретельно аналізується та використовується для подальшого вдосконалення сервісу.

За підсумками 2023 року середня оцінка задоволеності клієнтів якістю сервісу UNIQA склала 4,6 з 5 за результатами оцінок понад 92 тисячі клієнтських відгуків.

Визнання якості роботи UNIQA підтверджує престижна премія «Вибір країни 2023 року» в номінації «Страхова компанія року».

UNIQA Україна — це турбота про навколишнє середовище. Як частина європейської групи, UNIQA Україна щорічно звітує та контролює використання природних ресурсів згідно з політикою групи щодо Сталого розвитку та ESG. Також UNIQA Україна є ініціатором повної відмови від використання пластикових карток та скорочення паперового документообігу. На сьогоднішній день вже понад 80% полісів випускаються в електронному вигляді. Це один з важливих внесків у зниження навантаження на довкілля та ощадливе використання природніх ресурсів.

UNIQA Україна — це соціальна відповідальність. Компанія бере активну участь у проєктах гуманітарної допомоги разом із партнерами. З початку повномасштабної війни сума фінансової участі UNIQA у благодійних ініціативах склала понад 200 млн грн. Серед найбільших програм:

UNIQA MedAid спільно з Фондом Сергія Притули — постійний проєкт з організації та фінансування гуманітарної допомоги, який здійснюється завдяки підтримці UNIQA Group (Австрія). Лікарні та госпіталі у прифронтових областях отримують цінні медичні препарати, а військовим підрозділам передаються тактичні аптечки та інвентар для надання першої медичної допомоги. Також були поставлені термообладнання та шкільні ноутбуки для жителів деокупованих територій.

Партнерство із Фондом Маша — фінансування програми «Незламна мама», яка допомагає психологічно відновитися жінкам та дітям, які постраждали під час війни.

Партнерство із ВБО «Даун Синдром». Протягом 10 років UNIQA спрямовує кошти на лікування, реабілітацію та розвиток дітей, якими опікується благодійна організація.

«Три десятиліття розвитку UNIQA Україна стали справжнім випробуванням на стійкість компанії, професіоналізм рішень та дієвість стратегій. Сьогодні разом зі всією Україною ми переживаємо найбільші виклики в житті, — зазначила Олена Ульє, Голова Правління СК „УНІКА“ та СК „УНІКА Життя“. — Втім, ми пишаємось, що в умовах воєнного часу команда UNIQA забезпечує чітку роботу компанії, надає необхідну й всебічну підтримку нашим клієнтам, активно працює над розвитком клієнтського та партнерського сервісу, розробляє нові страхові продукти. Ми продовжуємо інвестувати в цифровізацію, якісний андерайтинг та системне управління ризиками. UNIQA Україна зміцнює свої позиції ТОП-страховика у корпоративному і роздрібному сегментах, стає сильнішим, надійнішим та зручнішим брендом для кожного клієнта».