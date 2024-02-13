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13 лютого 2024, 18:37

Інфляція у США у січні сповільнилася до 3,1%

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у січні зросли на 3,1% у річному обчисленні, повідомило Міністерство праці країни.

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у січні зросли на 3,1% у річному обчисленні, повідомило Міністерство праці країни.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк змінилися ціниІнфляція сповільнилася порівняно з 3,4% у грудні.
Фото: depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

Інфляція сповільнилася порівняно з 3,4% у грудні.

Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав ослаблення інфляції до 2,9%.

Ціни на енергоносії у Штатах минулого місяця впали на 4,6% у річному вираженні після зниження на 2% у грудні. Зокрема, бензин подешевшав на 6,4%.

Темпи зростання вартості продуктів харчування сповільнилися до 2,6% з 2,7%, нових автомобілів — до 0,7% з 1%, одягу — до 0,1% з 1%, товарів медичного призначення — до 3% з 4, 7%, транспортних послуг — до 9,5% з 9,7%.

Читайте: BlackRock прогнозує вищу інфляцію в США, ніж очікують регулятори

Індекс CPI у січні збільшився на 0,3% щодо попереднього місяця після підвищення на 0,2% у грудні. Січневі темпи зростання стали максимальними за 4 місяці.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця збільшилися на 0,4% у помісячному та на 3,9% у річному вираженні.

Нагадаємо

У грудні підвищення становило 0,3% та 3,9% відповідно. Аналітики в середньому прогнозували збільшення індексу Core CPI на 0,3% щодо грудня та на 3,7% у річному вираженні.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових факторів при прийнятті рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦП становить 2%.

Джерело: Мінфін
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