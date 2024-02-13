Інфляція у США у січні сповільнилася до 3,1%

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у січні зросли на 3,1% у річному обчисленні, повідомило Міністерство праці країни.

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Як змінилися ціни

Інфляція сповільнилася порівняно з 3,4% у грудні.

Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав ослаблення інфляції до 2,9%.

Ціни на енергоносії у Штатах минулого місяця впали на 4,6% у річному вираженні після зниження на 2% у грудні. Зокрема, бензин подешевшав на 6,4%.

Темпи зростання вартості продуктів харчування сповільнилися до 2,6% з 2,7%, нових автомобілів — до 0,7% з 1%, одягу — до 0,1% з 1%, товарів медичного призначення — до 3% з 4, 7%, транспортних послуг — до 9,5% з 9,7%.

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