Споживчі ціни (індекс CPI) у США у січні зросли на 3,1% у річному обчисленні, повідомило Міністерство праці країни.
Інфляція у США у січні сповільнилася до 3,1%
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Як змінилися ціни
Інфляція сповільнилася порівняно з 3,4% у грудні.
Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав ослаблення інфляції до 2,9%.
Ціни на енергоносії у Штатах минулого місяця впали на 4,6% у річному вираженні після зниження на 2% у грудні. Зокрема, бензин подешевшав на 6,4%.
Темпи зростання вартості продуктів харчування сповільнилися до 2,6% з 2,7%, нових автомобілів — до 0,7% з 1%, одягу — до 0,1% з 1%, товарів медичного призначення — до 3% з 4, 7%, транспортних послуг — до 9,5% з 9,7%.
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Індекс CPI у січні збільшився на 0,3% щодо попереднього місяця після підвищення на 0,2% у грудні. Січневі темпи зростання стали максимальними за 4 місяці.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця збільшилися на 0,4% у помісячному та на 3,9% у річному вираженні.
Нагадаємо
У грудні підвищення становило 0,3% та 3,9% відповідно. Аналітики в середньому прогнозували збільшення індексу Core CPI на 0,3% щодо грудня та на 3,7% у річному вираженні.
Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових факторів при прийнятті рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦП становить 2%.
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