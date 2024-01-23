BlackRock прогнозує вищу інфляцію в США, ніж очікують регулятори

Інвестиційний гігант BlackRock прогнозує, що інфляція в США у 2024 році залишиться на рівні 3%, що матиме вплив на фінансові ринки. Про уе повідомляє MarketWatch.

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Аналітики компанії вважають, що головною причиною збереження рівня інфляції стане погіршення геополітичного фону.

«Геополітична фрагментація, один із п’яти найбільших чинників впливу на ринки, дедалі сильніше проявляється в нещодавніх подіях в Азії та на Близькому Сході. Це одна з основних причин, через які ми спостерігаємо постійний інфляційний тиск — утримання ставок вище рівня до пандемії», — йдеться у звіті BlackRock.

Згідно з прогнозом компанії, явного поліпшення ситуації у 2024 році не передбачається. Зокрема, фірма очікує погіршення співпраці між країнами, збільшення конкуренції та посилення держав-посередників, до яких належать, зокрема, Мексика та В'єтнам.

Нагадаємо, Федеральна резервна система США (ФРС) встановила цільовий рівень інфляції у 2%. Тільки після його досягнення регулятор розгляне можливість зниження процентної ставки.

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