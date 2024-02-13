Щоб зареєструватися у новому додатку для знайомств Score, необхідно мати хороший кредитний рейтинг. Його створила фінансова компанія Neon Money Club, передає Yahoo Finance.
13 лютого 2024, 17:12
У США випустили новий додаток для знайомств з мінімальним кредитним рейтингом для реєстрації
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Творці Score називають його сервісом для фінансово відповідальних неодружних людей. Щоб зареєструватися у додатку, необхідно мати мінімальний кредитний рейтинг 675.
Середній кредитний рейтинг для громадян США у 2023 році становив 715 пунктів.
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Джерело: Мінфін
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