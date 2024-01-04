Укрпошта почне продавати ліки на деокупованих та прифронтових територіях

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Що відомо

«Пілотний запуск ініціативи планується з 1 лютого. З цією метою АТ „Укрпошта“ отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві. Також наразі проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.

Крім того, планується впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.