З 1 лютого на деокупованих та прифронтових територіях заплановано запуск проєкту «Укрпошта-Ліки». Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Укрпошта почне продавати ліки на деокупованих та прифронтових територіях
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Що відомо
«Пілотний запуск ініціативи планується з 1 лютого. З цією метою АТ „Укрпошта“ отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.
Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві. Також наразі проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.
Крім того, планується впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.
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