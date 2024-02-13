У Львові та області почала діяти пільгова іпотечна програма для військових та правоохоронців. Можна придбати житло у кредит під 3%, які погашають коштом місцевого бюджету. Про це пише пресслужба Приватбанку.
13 лютого 2024, 14:55
На Львівщині кадрові військові можуть отримати іпотеку під 0%
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У програмі вже беруть участь два держбанки — Приватбанк та Ощадбанк.
Безвідсоткову іпотеку можуть узяти лише кадрові військові та правоохоронці або члени їх сімей. Для ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів в наслідок війни, а також родин полеглих воїнів буде діяти програма кредитування під 4%.
Іпотека буде оформлюватися у рамках державної програми «єОселя».
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Джерело: Мінфін
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