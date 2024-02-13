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13 лютого 2024, 14:55

На Львівщині кадрові військові можуть отримати іпотеку під 0%

У Львові та області почала діяти пільгова іпотечна програма для військових та правоохоронців. Можна придбати житло у кредит під 3%, які погашають коштом місцевого бюджету. Про це пише пресслужба Приватбанку.

У Львові та області почала діяти пільгова іпотечна програма для військових та правоохоронців.
Фото: Pixabay

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У програмі вже беруть участь два держбанки — Приватбанк та Ощадбанк.

Безвідсоткову іпотеку можуть узяти лише кадрові військові та правоохоронці або члени їх сімей. Для ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів в наслідок війни, а також родин полеглих воїнів буде діяти програма кредитування під 4%.

Іпотека буде оформлюватися у рамках державної програми «єОселя».

Читайте також: Розширення умов програми «єОселя»: що потрібно знати українцям

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
innapcholko
innapcholko
13 лютого 2024, 15:48
#
Програму могут в любой момент завернуть, как это принято в Украине! И тогда придеться платить по полной!
+
0
RunK
RunK
13 лютого 2024, 16:00
#
А можуть і не завернути. Де так прийнято в Україні, клоун?
+
0
innapcholko
innapcholko
13 лютого 2024, 16:03
#
Например с пенсией кидалово — моя мама ветеран труда — воспитатель детского сада — пеньсия чуть меньше 4тыс гривен!
+
0
RunK
RunK
13 лютого 2024, 16:04
#
А при чому іпотека до пенсії? Іди допоможи мамі, замість фігню тут писати.
+
0
RunK
RunK
13 лютого 2024, 15:59
#
В Україні пільгову іпотеку дають і мусорам, і їх сім'ям, але тільки не діючим військовим (крім контрактників) і УБД. То може хай мусора і воюють?
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