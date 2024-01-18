Грузія лідирує серед країн, де росіяни відкривали бізнес у 2023 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 січня 2024, 14:12

Грузія лідирує серед країн, де росіяни відкривали бізнес у 2023 році

Грузія очолила топ країн, де 2023 року громадяни росії відкривали власний бізнес, водночас до рейтингу також потрапили ще сім країн. Про це повідомляє «Forbes.ru».

Грузія очолила топ країн, де 2023 року громадяни росії відкривали власний бізнес, водночас до рейтингу також потрапили ще сім країн.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Які країни обирають окупанти

Грузія є одним із найпривабливіших напрямків для росіян. З лютого 2022 по лютий 2023 року громадяни росії зареєстрували в Грузії 16 тис. компаній — це в 2 рази більше, ніж за 27 попередніх років (7788 компаній). У 2023 році росіяни зареєстрували в Грузії 13 000 нових компаній.

На другому місці за популярністю у росіян Казахстан: за 2023 рік вони створили там 6100 компаній проти 3500 роком раніше.

Третє місце ділять Чорногорія і Вірменія, де було зареєстровано по 3400 юридичних осіб із російськими власниками. Остання була більш затребуваною у релокантів 2022 року: тоді громадяни рф відкрили у Вірменії 7328 компаній.

У Чорногорії в рік початку війни росіяни заснували 2600 компаній.

Також росіяни реєстрували нові компанії в Сербії — близько 3000 проти 6000 у 2022 році. Переважно це салони краси, кав'ярні, нетворкінги, дитячі садки, книжкові магазини, косметичні виробництва та девелоперські фірми.

Як і раніше, затребувана Туреччина — близько 2750 компаній. Водночас загальна кількість бізнесів, зареєстрованих на росіян у цій країні, досягла 23 713 до кінця 2023 року.

Замикають топ ОАЕ — близько 1000 юросіб. Причому в більшості випадків громадяни просто перереєстровують тут уже готові бізнеси з росії, уточнює видання.

Також 745 компаній було відкрито в Узбекистані — це на 20% менше, ніж роком раніше. Багато з них створено вихідцями з Узбекистану, які нещодавно отримали російські паспорти.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами