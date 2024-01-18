Грузія очолила топ країн, де 2023 року громадяни росії відкривали власний бізнес, водночас до рейтингу також потрапили ще сім країн. Про це повідомляє «Forbes.ru».
Грузія лідирує серед країн, де росіяни відкривали бізнес у 2023 році
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Які країни обирають окупанти
Грузія є одним із найпривабливіших напрямків для росіян. З лютого 2022 по лютий 2023 року громадяни росії зареєстрували в Грузії 16 тис. компаній — це в 2 рази більше, ніж за 27 попередніх років (7788 компаній). У 2023 році росіяни зареєстрували в Грузії 13 000 нових компаній.
На другому місці за популярністю у росіян Казахстан: за 2023 рік вони створили там 6100 компаній проти 3500 роком раніше.
Третє місце ділять Чорногорія і Вірменія, де було зареєстровано по 3400 юридичних осіб із російськими власниками. Остання була більш затребуваною у релокантів 2022 року: тоді громадяни рф відкрили у Вірменії 7328 компаній.
У Чорногорії в рік початку війни росіяни заснували 2600 компаній.
Також росіяни реєстрували нові компанії в Сербії — близько 3000 проти 6000 у 2022 році. Переважно це салони краси, кав'ярні, нетворкінги, дитячі садки, книжкові магазини, косметичні виробництва та девелоперські фірми.
Як і раніше, затребувана Туреччина — близько 2750 компаній. Водночас загальна кількість бізнесів, зареєстрованих на росіян у цій країні, досягла 23 713 до кінця 2023 року.
Замикають топ ОАЕ — близько 1000 юросіб. Причому в більшості випадків громадяни просто перереєстровують тут уже готові бізнеси з росії, уточнює видання.
Також 745 компаній було відкрито в Узбекистані — це на 20% менше, ніж роком раніше. Багато з них створено вихідцями з Узбекистану, які нещодавно отримали російські паспорти.
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