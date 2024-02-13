Обсяги експорту росії впали на третину — Reuters

Загальний обсяг експорту росії впав майже на третину (28,3%) за 2023 рік, а постачання до Європи — на 68%. Водночас експортна та імпортна залежності Росії з Азією зросли. Про це повідомляє агентство Reuters.

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За даними митної служби країни, на які посилається агентство, загальний обсяг експорту росії скоротився на 28,3% до 425,1 мільярда доларів. Найбільш відчутним стало падіння постачання до Європи — на 68%, до $84,9 млрд.

Натомість експорт до Азії зріс на 5,6% до $306,6 мільярда. Частка цього регіону в російському експорті значно зросла — з 49% у 2022 році до 72% у 2023 році.

Імпорт до росії загалом збільшився на 11,7% до $285,1 мільярда. При цьому постачання з Європи скоротилися на 12,3% до $78,5 мільярда, а імпорт з Азії зріс на 29,2% до $187,5 мільярда.

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