Зарплата українських біженців у Польщі відрізняється від зарплати довоєнних мігрантів — дослідження

У 2023 році найчастіше як українські біженці, так і довоєнні мігранти отримували зарплату у розмірі 3 000 — 4 000 злотих (28 000 — 38 000 грн), однак 49% біженців задекларували заробіток менше ніж 3 000 злотих, серед довоєнних мігрантів таких усього 21%. Про це йдеться у звіті Національного Банку Польщі (НБП), повідомляє аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Водночас щороку відбувається зростання заробітної плати біженців, що є наслідком рекордно низького рівня безробіття у Польщі та підвищенням рівня мінімальної заробітної плати.

Згідно з опитуванням, яке проводилося НБП з 2019 року, середня заробітна плата мігрантів, які прибули до Польщі до початку війни, зросла між 2019 і 2022 роками приблизно на 38%, а між 2022 і 2023 років — на 6%.

Середня чиста заробітна плата, отримана українцями у Польщі сягає близько 33 тис. грн.

Усього до повномасштабної війни в Україні працевлаштованими були 94% українських мігрантів у Польщі порівняно з 64% мігрантів часів війни.

Сімейний стан

Важливим питанням є і сімейний стан приїжджих мігрантів до Польщі після 24 лютого 2022 року. Переважна більшість усіх біженців становили жінки — 78%, біженці-чоловіки — 22%. Жінок, які залишилися в Польщі з дітьми і не мають інших членів сім'ї — 26% від усіх біженців, за ними йдуть 12% жінок, які залишилися з дітьми і партнером (чоловіком).

Однак, відносно високий відсоток жінок, які перебувають у Польщі без дітей та партнера — самі або тільки з іншими членами сім'ї, загалом 32%.

Попри те, що українських чоловіків-біженців з України непорівнянно менше, вони набагато краще почуваються на польському ринку праці. Більша частина з них працює (71% проти 61%) і лише 15% чоловіків є безробітними проти 27% жінок.

Цікаво, що довоєнні мігранти здебільшого працювали на професіях, що вимагають спеціальної кваліфікації, але не вищої освіти (зварювальники, токарі, електрики тощо).

У той час, як біженці, які прибули і влаштувалися на роботу у Польщі, виявилися в середньому людьми з відносно високою освітою, однак переважна більшість біженців, виконували просту роботу, яка не вимагала кваліфікації.

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Здобута освіта в Україні

Водночас в аналітичному центрі Gremi Personal опитали працевлаштованих українців стосовно рівня здобутої освіти в Україні (в опитуванні взяли участь 480 респондентів):

36% мають середню технічну освіту,

26% мають повну середню освіту,

18% здобули вищу освіту,

8% отримали базову середню освіту,

6% мають незакінчену вищу освіту.

3% мають науковий ступінь,

по 1,5% припадає на пункти «вища технічна» та «незакінчена середня».

«Заробітна плата українських біженців у Польщі здебільшого залежить від підвищення мінімальної заробітної плати в польській економіці та рідко пов’язана з освітою, отриманою в Україні, незалежно від її рівня. Однак, якщо висококваліфіковані українці достатньо володіють польською мовою — вони можуть конкурувати з поляками за вакантні місця», — заявила Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.