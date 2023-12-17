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17 грудня 2023, 10:07

Країни G7 наблизилися до конфіскації активів рф для України — Financial Times

В країнах Європи та США вже понад рік заморожено близько $300 млрд російський суверенних активів, країни Великої сімки (G7) все ближчі до передачі цих коштів Україні. Про це пише Financial Times.

В країнах Європи та США вже понад рік заморожено близько $300 млрд російський суверенних активів, країни Великої сімки (G7) все ближчі до передачі цих коштів Україні.
Фото:depositphotos

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Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росії ЄС та США не наважувались зробити рішучий крок щодо передачі цих грошей Україні, але схоже ситуація змінюється. В першу чергу це повʼязано із кризою фінансування українських витрат особистим коштом.

За листопад та грудень 2023 року у США та ЄС погіршується ситуація із фінансуванням України, через позицію окремих політиків Україна не може отримати десятки мільярдів доларів, що змушує шукати альтернативні шляхи.

«Американський чиновник заявив, що Вашингтон веде активні перемовини про використання російських суверенних активів і вважає, що є короткий термін для прийняття рішення. Вони припустили, що це може бути обговорено на можливій зустрічі лідерів G7», — йдеться в статті.

Читайте: Заморожені активи рф приносять немалі прибутки: в ЄС вирішують як їх використати

Позиція ЄС більш прохолодна і направлена в першу чергу на обрізання прибутків для російських компаній.

«Все більше і більше країн вказують на активи і дивуються, чому вони все ще залишаються там», — розповів один з європейських дипломатів.

Нагадаємо

Раніше у США зробили рішучий крок до конфіскації заморожених російських активів на користь України. Профільний комітет Палати представників США підтримав законопроєкт, який дасть змогу президенту Джо Байдену конфіскувати підсанкційні російські активи.

У червні лідери країн-членів Євросоюзу підтримали план використання заморожених активів Центробанку росії на користь України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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yurikiev
yurikiev
17 грудня 2023, 10:56
#
Що тут сказати…
замість допомоги вони нам дають віточку.
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