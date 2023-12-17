Країни G7 наблизилися до конфіскації активів рф для України — Financial Times

В країнах Європи та США вже понад рік заморожено близько $300 млрд російський суверенних активів, країни Великої сімки (G7) все ближчі до передачі цих коштів Україні. Про це пише Financial Times.

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Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росії ЄС та США не наважувались зробити рішучий крок щодо передачі цих грошей Україні, але схоже ситуація змінюється. В першу чергу це повʼязано із кризою фінансування українських витрат особистим коштом.

За листопад та грудень 2023 року у США та ЄС погіршується ситуація із фінансуванням України, через позицію окремих політиків Україна не може отримати десятки мільярдів доларів, що змушує шукати альтернативні шляхи.

«Американський чиновник заявив, що Вашингтон веде активні перемовини про використання російських суверенних активів і вважає, що є короткий термін для прийняття рішення. Вони припустили, що це може бути обговорено на можливій зустрічі лідерів G7», — йдеться в статті.

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