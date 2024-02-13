За програмою доступної іпотеки «єОселя» видано перший кредит на купівлю приватного будинку. Про це повідомило Міністерство економіки.
За програмою «єОселя» видали перший кредит на приватний будинок
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Деталі угоди
Першу угоду на приватний будинок у межах «єОселі» підписали у пʼятницю, 9 лютого, в Ужгородському відділенні Ощадбанку. Подружжя обрало будинок площею 82,8 квадратного метра в Ужгороді.
«Цього року ми розширили програму єОселя, і з кінця січня за нею можна взяти кредит на придбання не лише квартири, а й приватного будинку. Перший такий кредит отримала родина з Ужгорода під 7%», — сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.
Програма «єОселя»
Загалом за програмою взяли кредити на купівлю житла вже понад 7200 родин — на загальну суму 11 млрд грн. Більшість із них представники професій, котрим видають пільгову іпотеку під 3%:
- військовослужбовці за контрактом і силовики — 62%,
- педагоги й науковці — 11%,
- медики — 9%.
Ще 18% позичальників — українці, які не мають власного житла або хочуть покращити житлові умови. Вони взяли кредит на умовах масової іпотеки — під 7%.
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Нагадаємо
З 29 січня українці можуть обрати за програмою «єОселя» приватні будинки площею 62,5 квадратного метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних.
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