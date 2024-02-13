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13 лютого 2024, 9:37

За програмою «єОселя» видали перший кредит на приватний будинок

За програмою доступної іпотеки «єОселя» видано перший кредит на купівлю приватного будинку. Про це повідомило Міністерство економіки.

За програмою доступної іпотеки «єОселя» видано перший кредит на купівлю приватного будинку.
Фото:depositphotos

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Деталі угоди

Першу угоду на приватний будинок у межах «єОселі» підписали у пʼятницю, 9 лютого, в Ужгородському відділенні Ощадбанку. Подружжя обрало будинок площею 82,8 квадратного метра в Ужгороді.

«Цього року ми розширили програму єОселя, і з кінця січня за нею можна взяти кредит на придбання не лише квартири, а й приватного будинку. Перший такий кредит отримала родина з Ужгорода під 7%», — сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Програма «єОселя»

Загалом за програмою взяли кредити на купівлю житла вже понад 7200 родин — на загальну суму 11 млрд грн. Більшість із них представники професій, котрим видають пільгову іпотеку під 3%:

  • військовослужбовці за контрактом і силовики — 62%,
  • педагоги й науковці — 11%,
  • медики — 9%.

Ще 18% позичальників — українці, які не мають власного житла або хочуть покращити житлові умови. Вони взяли кредит на умовах масової іпотеки — під 7%.

Читайте: Розширення умов програми «єОселя»: що потрібно знати українцям

Нагадаємо

З 29 січня українці можуть обрати за програмою «єОселя» приватні будинки площею 62,5 квадратного метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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