За програмою «єОселя» видали перший кредит на приватний будинок

За програмою доступної іпотеки «єОселя» видано перший кредит на купівлю приватного будинку. Про це повідомило Міністерство економіки.

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Деталі угоди

Першу угоду на приватний будинок у межах «єОселі» підписали у пʼятницю, 9 лютого, в Ужгородському відділенні Ощадбанку. Подружжя обрало будинок площею 82,8 квадратного метра в Ужгороді.

«Цього року ми розширили програму єОселя, і з кінця січня за нею можна взяти кредит на придбання не лише квартири, а й приватного будинку. Перший такий кредит отримала родина з Ужгорода під 7%», — сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Програма «єОселя»

Загалом за програмою взяли кредити на купівлю житла вже понад 7200 родин — на загальну суму 11 млрд грн. Більшість із них представники професій, котрим видають пільгову іпотеку під 3%:

військовослужбовці за контрактом і силовики — 62%,

педагоги й науковці — 11%,

медики — 9%.

Ще 18% позичальників — українці, які не мають власного житла або хочуть покращити житлові умови. Вони взяли кредит на умовах масової іпотеки — під 7%.

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