Nasdaq допомагатиме Україні розвивати ринки та доступ українських компаній до фінансування

Міністерство економіки України та провідна глобальна технологічна компанія Nasdaq підписали Меморандум про взаєморозуміння для посилення української економіки та ринку капіталу. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Деталі

Підписання відбулося у присутності Посла України у США Оксани Маркарової та Посла США в Україні Бріджит Брінк.

У рамках угоди Nasdaq і Міністерство економіки України визначать сфери співпраці, які можуть сприяти відновленню української економіки.

Що дає Меморандум

Зокрема, Меморандум передбачає, що Nasdaq надаватиме технічну допомогу Уряду України для майбутнього міжнародного фінансового центру в Україні, розвитку ринків капіталу в Україні, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках, сприятиме розвитку підприємництва серед українців.

«Експертиза і технології Nasdaq вкрай необхідні Україні для розвитку ринків залучення довгострокового фінансування українськими компаніями та організованих ринків капіталів. Ми щиро вдячні американським партнерам та Уряду США за системну роботу над посиленням економічної спроможності України. Наша мета цьогоріч — стати більш економічно самозарадними й співпраця із Nasdaq — це можливість зробити нашу економіку більш стійкою, створити більше рівних можливостей, аби втілювати свій економічний потенціал на повну», — зазначила Юлія Свириденко.

Nasdaq також розглядають потенційні можливості відмовитися від комісій за лістинг для українських компаній на ринках Nasdaq як в США, так і в ЄС. Звільнення від плати вимагає дозволу регуляторних органів.

Нагадаємо

Nasdaq — провідна глобальна технологічна компанія, яка обслуговує корпоративних клієнтів, інвестиційних менеджерів, банки, брокерів та операторів бірж у їхній взаємодії з глобальними фінансовими ринками та фінансовою системою загалом.

Nasdaq відома у світі створенням інноваційних індексів, наданням передових технологій. Мета компанії — покращувати ліквідність та прозорість глобальної економіки. Різноманітне портфоліо даних, аналітики, програмного забезпечення, послуг та можливостей біржі дозволяє клієнтам оптимізувати та реалізувати свої бізнес-візії.