Прямі нефінансові інвестиції Китаю за кордоном зросли на 11,4%

Прямі нефінансові інвестиції Китаю за кордоном зросли на 16,7% у юанях або на 11,4% у доларах у 2023 році. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Загальний обсяг прямих нефінансових інвестицій Китаю за кордоном у 2023 році становив 916,99 млрд юанів, повідомило міністерство торгівлі країни. У доларовому вираженні цей показник зріс на 11,4% — до $130,13 млрд.

Обсяг вкладень грошових коштів у країни, розташовані вздовж «Поясу і шляху», підвищився на 28,44% і досяг 224,09 млрд юанів, наводить дані відомства агентство «Сіньхуа».

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