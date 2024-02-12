Китайці економлять кошти, попри рекордне зниження цін

Китайські споживачі економлять кошти, попри те, що в країні фіксують рекордну за останні три роки дефляцію — падіння цін. Про це пише Financial Times.

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Дефляція

Споживчі ціни в Китаї перебували в стані дефляції протягом останніх чотирьох місяців, а в січні впали найшвидшими річними темпами за останні 15 років. Хоча основна динаміка спостерігається внаслідок продуктів харчування, а ціни в інших секторах зростають, компанії, що продають все — від косметики до електротоварів — пропонують знижки. Крім того, ціни на автомобілі падають найшвидшими темпами за останні 22 роки.

Падіння попиту

Згідно з офіційними даними, роздрібні продажі в грудні зросли на 7,4%, хоча і на тлі низької бази в грудні 2022 року, коли пандемія Covid охопила всю країну. За весь рік, на який вплинули аналогічні базові ефекти від локдаунів, роздрібні продажі зросли на 7,2%.

Опитування споживачів Morgan Stanley за грудень, опубліковане в січні, показало, що трохи більша частина респондентів очікують, що економіка покращиться в наступні шість місяців. Але в ньому також зазначається, що 76% споживачів скоротили витрати принаймні в одній категорії за останні шість місяців, і що в усіх категоріях споживачі частіше переходили на дешевші бренди, ніж на більш дорогі.

Доходи людей не ростуть

Фред Нойманн, співголова відділу економіки Азії в HSBC, припустив, що причиною низького рівня споживання є «відсутність зростання доходів». Опитування Morgan Stanley показало, що лише 45% споживачів очікують, що фінансове становище домогосподарств покращиться протягом наступних шести місяців, що є найнижчим показником за останній рік.

Нагадаємо, що китайська економіка зазнає найбільшого дефляційного тиску за останні 3 роки, а слабкий внутрішній попит ставить під сумнів економічне відновлення у 2024 році.

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