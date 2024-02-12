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12 лютого 2024, 18:11

Втрачене десятиліття: доходи росіян зараз нижче, ніж у 2013 році

Реальні доходи росіян за рік зросли, але все одно вони менші, ніж десять років назад. Про це пише російське видання The Moscow Times.

Реальні доходи росіян за рік зросли, але все одно вони менші, ніж десять років назад.
Фото: Pixabay

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Протягом 2023 року реальні доходи населення зросли на 5,4%, це без урахування інфляції та обов’язкових платежів. У номінальному вираженні дохід на душу населення збільшився на 10,9% і становив 50 265 рублів.

Головні причини зростання доходів — кадрова криза та зниження інфляції. Безробіття минулого року встановило історичний рекорд — 2,9% восени (3% у грудні), на нестачу робочих рук скаржаться компанії всіх галузей.

Загалом потреба у працівниках на історичному максимумі, а розрив між пропозицією та попитом на працю мінімальний. Через це зарплати зростають швидкими темпами, помітно швидше за зростання продуктивності та інфляції.

Уповільнення інфляції з 11,94% у 2022 році до 7,42% у 2023 році теж позначилося на реальних доходах: соціальні виплати минулого року були проіндексовані на підвищену інфляцію.

Цього року зростання доходів, ймовірно, продовжиться. Криза на ринку праці вирішиться нескоро, опитані аналітики прогнозують збереження безробіття на аномально низьких рівнях та зростання реальних зарплат на 2,4% цього року. Інфляція, за прогнозом, уповільниться до 5,1%, а пенсії та інші виплати будуть проіндексовані відповідно до минулорічних 7,4%.

Але навіть у цьому випадку реальні доходи добре якщо дотягнуть до рівня 2013 року. Поки що вони залишаються нижчими — і так уже 10 років.

Читайте також: Надвитрати путіна «перегрівають» російську економіку — The Economist

Джерело: Мінфін
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