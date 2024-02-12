Технокомпанії від початку року вже звільнили близько 34 тисяч працівників

Великі технологічні компанії цього року вже скоротили 34 тис робочих місць. Гроші спрямовують у розвиток нових галузей, зокрема й штучного інтелекту. Про це пише Financial Times.

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За даними сайту Layoffs.fyi, який відстежує скорочення кадрів у галузі, з початку січня Microsoft, Snap, eBay та PayPal скоротили сотні чи тисячі робочих місць. Цього року загалом 138 технологічних компаній звільнили співробітників.

За весь минулий рік із сектору було звільнено близько 263 тис працівників.

Аналітики кажуть, що остання хвиля звільнень показала, що компанії перерозподіляють свої ресурси, щоб інвестувати у нові галузі, такі як генеративний штучний інтелект, а також продемонструвала акціонерам, що вони продовжують приділяти увагу витратам.

За прогнозами експертів, звільнення триватимуть й надалі. «Це стало заразним», — сказав аналітик Jefferies Брент Тілл.

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