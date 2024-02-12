Bloomberg: криза в Китаї лише початок глобальних потрясінь

Китайські інвестори та їх кредитори змушені продавати свої активи у сфері нерухомості по всьому світу заради залучення додаткових грошових коштів в умовах кризи нерухомості, що поглиблюється, в країні, яка чинить тиск на падаючий фондовий ринок, пише Bloomberg.

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Підвищенням відсоткової ставки коштувало світові понад $1 трлн, лише щодо вартості офісної нерухомості, не кажучи вже про загальні збитки, які досі невідомі. Минулого року кількість завершених угод із комерційною нерухомістю у всьому світі впала до мінімуму за десятиліття, оскільки власники не захотіли продавати будинки з великими знижками.

Побоювання викликають великі нереалізовані збитки, що створюють проблеми як для банків, так і для власників активів, особливо у світлі нещодавнього рекордного обвалу акцій банку New York Community Bancorp після скорочення дивідендів та накопичення резервів через проблеми з кредитами на нерухомість.

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На ринок вийшла низка закордонних активів Китаю, оскільки орендодавцям та забудовникам гроші потрібні вже зараз, щоб підтримати внутрішні операції та погасити борги. І з кожною угодою ринок отримує більше ясності щодо міри прибутку, заради якого інвестори готові укласти угоду, що потім стане в нагоді оцінювачам для інших активів, які теж можуть знецінитися.

Орендодавцям потрібно бути готовими вкласти більше грошей, щоб виправити будь-які порушення співвідношення кредиту до вартості, або доведеться піти на конфіскацію своєї нерухомості кредиторами.