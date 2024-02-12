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12 лютого 2024, 12:45

Американці заборгували за кредитними картками $1,13 трлн, що є рекордом за весь час

В Сполучених Штатах фіксують рекордні показники заборгованості за кредитними картками. Сума сягнула $1,13 трлн. Про це пише CNBC.

В Сполучених Штатах фіксують рекордні показники заборгованості за кредитними картками.
Фото: Pixabay

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Як зазначає видання, середній показник заборгованості підскочив на 10% й складає $6360, що є рекордом. Журналісти спираються на дані звіту компанії TransUnion.

«Звіт демонструє, що американці все більше покладаються на свої кредитні картки й все більше відчуваються проблеми з погашенням кредитів» — йдеться у повідомленні.

Як показує цей графік, загальна сума заборгованості американців стрімко почала рости у 2022 році.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AllexL
AllexL
12 лютого 2024, 14:21
#
*United States NPL(Non Performing Loans Ratio) stood at 1.3% in Sep 2023, compared with the ratio of 1.2 % in the previous quarter
* The data reached an all-time high of 7.5% in Mar 2010 and a record low of 1.2 % in Sep 2022

Не бачу повода панікувати ;)
«Долару хана"© ;)
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