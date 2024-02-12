Американці заборгували за кредитними картками $1,13 трлн, що є рекордом за весь час

В Сполучених Штатах фіксують рекордні показники заборгованості за кредитними картками. Сума сягнула $1,13 трлн. Про це пише CNBC.

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Як зазначає видання, середній показник заборгованості підскочив на 10% й складає $6360, що є рекордом. Журналісти спираються на дані звіту компанії TransUnion.

«Звіт демонструє, що американці все більше покладаються на свої кредитні картки й все більше відчуваються проблеми з погашенням кредитів» — йдеться у повідомленні.

Як показує цей графік, загальна сума заборгованості американців стрімко почала рости у 2022 році.

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