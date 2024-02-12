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12 лютого 2024, 9:16

Ізраїль випустить облігації через війну з ХАМАС

Ізраїль планує випустити значні обсяги облігацій для покриття витрат, що викликала війна з ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на власні джерела.

Ізраїль планує випустити значні обсяги облігацій для покриття витрат, що викликала війна з ХАМАС.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Випуск зобовʼязань планується як в національній валюті, так і в іноземній. Уряд, ймовірно, покладатиметься на ринки боргових зобов'язань в шекелях, збільшуючи свою емісію, заявили фінансові чиновники, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності.

При цьому, країна також має намір продавати більше облігацій в іноземній валюті.

Ізраїль зазнає значного політичного тиску через продовження військових дій, в тому числі з боку США. Але країна не збирається відмовлятись від військової операції.

Війна значно підвищила політичні та економічні ризики для Ізраїля.

Саме з цієї причини напередодні міжнародна рейтингова агенція Moody's понизила кредитний рейтинг країни до рівня А2.

Читайте: Moody's вперше в історії знизило кредитний рейтинг Ізраїлю

Хоча Ізраїль все ще перебуває в межах достатнього інвестиційного рівня, перебуваючи на одному рівні з такими країнами, як Ісландія та Польща, — цей крок підкреслив економічні втрати, яких зазнає країна від конфлікту.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», міжнародне рейтингове агентство Moody's вперше в історії знизило кредитний рейтинг Ізраїлю з A1 до А2.

Зазначається, що головною причиною зниження рейтингу Ізраїлю до А2 є оцінка Moody's про те, що поточний військовий конфлікт з ХАМАСом та його наслідки істотно підвищують політичні ризики для Ізраїлю, а також послаблюють його виконавчі та законодавчі інституції та його фіскальну міцність у найближчому майбутньому.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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