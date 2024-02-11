Міжнародне рейтингове агентство Moody's вперше в історії знизило кредитний рейтинг Ізраїлю з A1 до А2. Про це йдеться в повідомленні Moody's.

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«Moody's знизило рейтинги емітента уряду Ізраїлю в іноземній та національній валютах до A2 з A1», — заявили в агентстві.

Головна причина

Зазначається, що головною причиною зниження рейтингу Ізраїлю до А2 є оцінка Moody's про те, що поточний військовий конфлікт з ХАМАСом та його наслідки істотно підвищують політичні ризики для Ізраїлю, а також послаблюють його виконавчі та законодавчі інституції та його фіскальну міцність у найближчому майбутньому.

Також вказується на те, що хоча бойові дії в секторі Гази можуть зменшитися за інтенсивністю або призупинитися, наразі немає домовленості щодо остаточного припинення військових дій і немає домовленості щодо довгострокового плану, який би повністю відновив і зрештою зміцнив безпеку Ізраїлю.

За даними Haaretz, Moody’s вперше в історії Ізраїлю понизило кредитний рейтинг країни.