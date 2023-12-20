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20 грудня 2023, 11:15

Голова Київміськбуду Кушнір йде з посади президента компанії

Очільник Холдингової компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір заявив, що йде з посади Голови правління — президента компанії після 12 років роботи. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Очільник Холдингової компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір заявив, що йде з посади Голови правління — президента компанії після 12 років роботи.

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«Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності «Київміськбуду». Вважаю це остаточною крапкою над «і», яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в Компанії в цілому.

Аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління — президента «Київміськбуду», якій я присвятив значну частину свого життя", — написав Кушнір.

Читайте: Київміськбуд співпрацюватиме з банками по програмі «єОселя»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+75
Moonlighter
Moonlighter
20 грудня 2023, 11:49
#
То есть наворовал десятки миллионов долларов и просто уходит с поста? А криминальные впровадження где?
+
+15
stas12345
stas12345
20 грудня 2023, 11:53
#
Так он давно за границей. И, как обычно, если начнут расследовать то выйдут на самого себя
+
0
Бедный папа
Бедный папа
20 грудня 2023, 12:11
#
«сейчас причешем, подкрасим и забыли про него»
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