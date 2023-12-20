Очільник Холдингової компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір заявив, що йде з посади Голови правління — президента компанії після 12 років роботи. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
20 грудня 2023, 11:15
Голова Київміськбуду Кушнір йде з посади президента компанії
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«Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності «Київміськбуду». Вважаю це остаточною крапкою над «і», яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в Компанії в цілому.
Аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління — президента «Київміськбуду», якій я присвятив значну частину свого життя", — написав Кушнір.
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Джерело: Мінфін
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