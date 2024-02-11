Трамп проти допомоги Україні, Польща хоче заблокувати частину імпорту з України: про що писала західна преса цього тижня

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Сенат не має голосувати за пакет допомоги, який передбачає підтримку, зокрема, України та Ізраїлю.

«Ми більше ніколи не повинні давати гроші без надії на повернення або без певних умов. Сполучені Штати більше не мають бути дурними», — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Крім того, на мітингу у Південній Кароліні в суботу, 10 лютого, він повторив свої тези.

«Вони хочуть дати майже $100 млрд кільком країнам. Я сказав: «Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не $100 млрд, а позику», — наводить слова Трампа The Hill.

Польське радіо: Польща намагається через Брюссель заблокувати частину імпорту з України

Польща намагатиметься через Єврокомісію запровадити заборону на цілі групи продовольчих товарів з України, такі як цукор чи м'ясо птиці. Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський.

«Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкривши ЄС для припливу товарів з України, без мит, без квот», — заявив він.

Секерський стверджує, що у польських фермерів є законні побоювання, очікування та вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі.

Bloomberg: Швейцарія попросила Китай взяти участь у мирній конференції по Україні

Швейцарія попросила Китай взяти участь у мирній конференції щодо України, яка має відбутися цього року. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Кассіс сказав, що Ван «прийняв до відома запрошення». Він чекає на відповідь через кілька днів.

«У Китаю дуже міцні відносини з росією, але він, як і раніше, готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни», — заявив Кассіс.

Китайська влада пропустила зустріч радників з національної безпеки на Мальті у 2023 році, коли офіційні особи з більш ніж 55 країн обговорювали українську формулу світу. У серпні Пекін відправив делегацію на зустріч до Саудівської Аравії.

Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку росії з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Financial Times: ЄС дотримується обережного підходу в питанні російських заморожених активів

Європейський союз дотримується обережного підходу в питанні використання заморожених активів росії. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

Україна, США та інші союзники наполягають на використанні заморожених російських державних активів на суму близько $300 млрд для допомоги Києву в його захисті від вторгнення Москви. Більша частина активів заморожена в Європі, і члени «Великої сімки» (G7) ЄС — Франція, Італія та Німеччина — побоюються фінансових і юридичних наслідків такого безпрецедентного кроку.

Одна з ідей, висунута прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, яка здобула підтримку в США, пропонує створити компанію спеціального призначення, яка випускатиме боргові зобов'язання від імені рф, використовуючи ці активи як заставу в разі, якщо Кремль відмовиться платити за шкоду, заподіяну їй в Україні.

«Велика сімка» оцінює юридичну здійсненність цього варіанта. Однак він не отримав схвалення з боку ЄС.

«Ми дотримуємося дуже поступового підходу. Ми йдемо крок за кроком… наразі ми ухвалили одне єдине рішення», — заявив єврокомісар, кажучи про те, що ЄС має намір відокремити прибуток, отриманий від російських активів, з тим щоб згодом конфіскувати їх на користь України.

«У рамках G7 ми обговорюємо різні сценарії, думки. Нам потрібні спільні рішення і солідарність на рівні G7, але водночас це особливо європейське питання, тому що активи здебільшого знаходяться тут», — наголосив він.