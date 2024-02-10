Польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині»

Польські фермери закінчили блокаду пункту пропуску «Медика — Шегині» 10 лютого вранці. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

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В ДПСУ зазначають, що польські прикордонники передали інформацію про завершення блокування кордону о 11:30.

На в'їзд в Україну очікують 220 вантажівок.

Раніше в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що на кордоні з Польщею на трьох пунктах пропуску перебувають близько 1300 вантажівок, найбільше — навпроти пункту пропуску «Ягодин».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 9 лютого, польські фермери розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною — «Медика — Шегині». Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску — «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».