Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 190 мільйонів євро

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 190 млн євро . Президент країни Саулі Нійністе ухвалив це питання 9 лютого за поданням уряду. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

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Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну. Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, наразі становить 1,8 млрд євро.

З оперативних причин та з метою гарантування безпечної доставки допомоги детальний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги не розголошується.

Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окреме фінансування у розмірі 30 млн євро.

«У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів», — зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

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Він також додав, що на національному рівні необхідно знайти нові шляхи підтримки України в довгостроковій перспективі. Наразі Фінляндія готує довгостроковий план підтримки України.

Крім того, Фінляндія вирішила брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.