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9 лютого 2024, 17:52

Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 190 мільйонів євро

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 190 млн євро. Президент країни Саулі Нійністе ухвалив це питання 9 лютого за поданням уряду. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 190 млн євро.
Фото: pixabay.com

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Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну. Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, наразі становить 1,8 млрд євро.

З оперативних причин та з метою гарантування безпечної доставки допомоги детальний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги не розголошується.

Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окреме фінансування у розмірі 30 млн євро.

«У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів», — зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

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Він також додав, що на національному рівні необхідно знайти нові шляхи підтримки України в довгостроковій перспективі. Наразі Фінляндія готує довгостроковий план підтримки України.

Крім того, Фінляндія вирішила брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.

Джерело: Мінфін
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