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8 лютого 2024, 18:56

Фінляндія продовжила закриття кордону з росією

Уряд Фінляндії на засіданні вирішив, що пункти пропуску між Фінляндією та росією будуть закриті до 14 квітня. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Уряд Фінляндії на засіданні вирішив, що пункти пропуску між Фінляндією та росією будуть закриті до 14 квітня.
Фото: pixabay.com

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Дане рішення означає продовження закриття кордону з росією ще на два місяці. Раніше закриття продовжувалось на місяць.

«Закриття кордону пояснюється тим, що росія направляє до країни мігрантів з наміром чинити тиск на Фінляндію», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В листопаді 2023 року Фінляндія тимчасово закрила дев'ять КПП на кордоні з росією. Тоді Гельсінкі пов'язав це з напливом біженців з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії, та звинуватив у всьому російську владу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
8 лютого 2024, 19:05
#
А де про Сирського новина?
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