Фінляндія продовжила закриття кордону з росією

Уряд Фінляндії на засіданні вирішив, що пункти пропуску між Фінляндією та росією будуть закриті до 14 квітня. Про це повідомляє фінське видання Yle.

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Дане рішення означає продовження закриття кордону з росією ще на два місяці. Раніше закриття продовжувалось на місяць.

«Закриття кордону пояснюється тим, що росія направляє до країни мігрантів з наміром чинити тиск на Фінляндію», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В листопаді 2023 року Фінляндія тимчасово закрила дев'ять КПП на кордоні з росією. Тоді Гельсінкі пов'язав це з напливом біженців з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії, та звинуватив у всьому російську владу.