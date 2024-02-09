Новий токен Pandora злетів за 4 дні до $32 тисяч: монета стала другою за ціною після біткоїна

Невідомий токен Pandora, який випустили на основі нового стандарту, за кілька днів після лістингу на біржах став другим за ціною активом на крипторинку. Про це свідчать дані агрегаторів CoinMarketCap та CoinGecko .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Шалений ріст монети

Вартість Pandora на момент написання новини коливається між $24-$25 тис, а максимальна ціна з моменту виходу на біржі доходила до $32 тис. Торги почались 4 лютого й ціна становила близько $600. Приріст за кілька днів досягнув 470%.

Ріст ціни токена Pandora / Дані: CoinGecko

Наразі токен торгується на обмеженій кількості бірж — наприклад Uniswap та CoinW.

Водночас на CoinMarketCap вказано, що ринкова капіталізація токена наразі не підтверджена.

Перший токен на стандарті ERC-404

Pandora став першим токеном, який випустили на новому стандарті ERC-404, що являє собою змішану реалізацію ERC-20/ERC-721, коли під час купівлі монети на гаманці також автоматично з’являється NFT.

Читайте також: Скільки буде коштувати Notcoin і де буде лістинг