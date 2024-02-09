Укрексімбанк розглядає інтеграцію штучного інтелекту у свої системи

Укрексімбанк активно розглядає інтеграцію ШІ (штучний інтелект) у свої системи. Про це із посиланням на фінустанову передає Інтерфакс.

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За словами представника банку, команда трансформаційного офісу Укрексімбанку активно розглядає імплементацію штучного інтелекту (ШІ) у свої системи й уже почала його використовувати в пілотних режимах.

«Тобто, паралельно з трансформацією внутрішньою, ми розуміємо, що якщо ми не будемо свої навички розвивати „в ногу“ з ринком, то через п'ять років ми просто станемо не конкурентними», — заявив начальник трансформаційного офісу фінустанови Андрій Малахов.

Малахов також зазначив, що держбанку не завжди вдається оперативно впроваджувати зміни у зв'язку зі специфікою клієнтів у вигляді державних офіційних відомств, але, за його словами, команда Укрексіму прагне до цього.

Нагадаємо, що на початку року Нацбанк повідомив, що Укрексімбанк потребує докапіталізації.

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