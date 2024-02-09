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9 лютого 2024, 17:04

Італія остаточно схвалила військову допомогу Україні до кінця 2024 року

У четвер, 8 лютого, уряд Італії остаточно схвалив указ про продовження на один рік надання Україні зброї, транспортних засобів і обладнання для підтримки її війни проти російського вторгнення. Про це повідомляє Ansa.

У четвер, 8 лютого, уряд Італії остаточно схвалив указ про продовження на один рік надання Україні зброї, транспортних засобів і обладнання для підтримки її війни проти російського вторгнення.
Фото: pixabay.com

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Рішення прийнято 218 голосами «За» і вже схвалено Сенатом.

Таким чином Італія остаточно затвердила рішення уряду про продовження військової допомоги Україні до кінця 2024 року.

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«Знову Італія вирішила бути на стороні свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру», — заявив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто після того, як уряд схвалив указ у грудні.

Джерело: Мінфін
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