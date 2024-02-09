Автогаз продовжує дешевшати: ціни впали на 50 копійок

Ціни на автогаз у мережах АЗС різко впали ще на 50 копійок за літр. Упродовж тижня, з 5 по 9 лютого, середня вартість скрапленого газу в роздробі зменшилася на 52 копійки, до 26,78 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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У середньому найбільше здешевшав газ у мережі UPG − на 1,31 грн, до 26,71 грн/л, найменше − в мережі АМІС − на 9 копійок, до 26,23 грн/л.

Найбільшу ціну пального зафіксовано на АЗК Mango в Донецькій області (30,49 грн/л), найменшу − на АЗК Marshal в Житомирській області (24,5 грн/л).

На цьому тижні відчутніше здешевлення газу зафіксоване в великих паливних мережах, де вартість ресурсу була в межах 29 грн/л, коли на інших − нижчою за 28 грн/л.

По 1 грн скинули ОККО і WOG, тепер автогаз там продається по 28,14 грн/л і 28,11 грн/л відповідно.

Деякі мережі відреагували на збільшення вартості ресурсу на аукціоні 7 лютого здорожчанням газу на АЗК. Ціна у VostokGaz зросла на 20 копійок, у Mango — на 6 копійок.

Наразі різниця між цінами на газ у преміумсегменті і в дискаунт-мережах становить у середньому 2,75 грн/л. Водночас щедрих маркетингових акцій щодо газу мережі поки що не застосовують.

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