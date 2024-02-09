Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування за 2023 рік перевищила 1,2 трильйона

Станом на 1 січня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів становила 1 234,8 млрд грн. За грудень 2023 року цей показник збільшився на 64,6 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду.

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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2024 року:

вклади у національній валюті — 796,4 млрд грн (+41,5 млрд грн за грудень);

вклади в іноземній валюті — 438,4 млрд грн (+23,1 млрд грн за грудень).

Співвідношення гривневих вкладів до валютних протягом 2023 року майже не змінилося: відповідно 62,2% і 37,8% на початку року проти 64,5% і 35,5% наприкінці.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2024 року становила 3,2%, а сума їх вкладів склала 149,9 млрд грн (12,1% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

Станом на 1 січня 2024 року в реєстрі учасників Фонду гарантування налічувалось 63 банки.

«Протягом двох років, які Україна проживає в умовах повномасштабної війни, ми зафіксували стабільне збільшення суми вкладів громадян в українських банках. У 2022 році на цю тенденцію повпливала, зокрема, переоцінка гривневого еквіваленту валютних вкладів внаслідок зростання курсу іноземної валюти, що в результаті призвело до збільшення суми вкладів до 1 051,5 млрд грн.

Реальний приріст вкладів в банках-учасниках Фонду за 2022 рік склав 150,7 млрд грн, в той час як загальний приріст суми вкладів в системі гарантування за 2022 рік був 375,9 млрд грн, або 55,6% (враховуючи включення нового учасника до Фонду).

Своєю чергою у 2023 році ми зафіксували зростання залишків коштів на рахунках фізичних осіб та ФОП на 183,3 млрд грн (на 142,3 млрд грн в гривні та 41,0 млрд грн у валюті), з яких лише 15,6 млрд грн пояснюється збільшенням валютного курсу.

Отже, за минулий рік вклади населення реально підвищились на 167,7 млрд грн, що на 17,0 млрд грн більше, ніж у 2022 році. У підсумку сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду за 2023 рік перевищила 1,2 трлн грн, що свідчить про високий рівень довіри українців до банків", — розповіла заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Нагадаємо

З 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.