Люксембург продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2024, 13:01

Люксембург продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Уряд Люксембургу продовжив термін легального перебування біженців з України на території країни на рік — до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Люксембургу.

Уряд Люксембургу продовжив термін легального перебування біженців з України на території країни на рік — до 4 березня 2025 року.
Фото: freepik.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

З огляду на це, сертифікати, видані українським біженцям як підтвердження їхнього статусу, які спочатку обмежувалися 3 березня 2024 року, повинні бути оновлені.

«З цією метою протягом останніх кількох тижнів з усіма бенефіціарами тимчасового захисту зв’язалися листами з інформацією про процедуру, якої слід дотримуватися», — йдеться у повідомленні.

Управління імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Люксембургу закликає всіх, хто ще не зробив необхідних кроків для відновлення свого сертифіката, дотримуватися інструкцій, наведених у листі.

Українських біженців, які проживають у Люксембурзі, чия довідка про тимчасовий захист закінчується 3 березня 2024 року та які не отримали такого листа, просять зв’язатися з Управлінням імміграції за допомогою електронної пошти: immigration.desk@mai.etat.lu.

У Міністерстві підкреслили, що продовження свідоцтва про тимчасовий захист є необхідним для того, щоб біженці з України могли продовжувати користуватися правами, пов’язаними з тимчасовим захистом, такими як:

  • право залишатися на території Люксембургу,
  • право на роботу,
  • право на матеріальну допомогу, що надається державою Люксембург.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня 2024 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
agfromua
agfromua
9 лютого 2024, 14:14
#
За деякими даними Люксембург є на першому місці в світі за кількістю мільярдерів на душу населення…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами