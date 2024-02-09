Уряд Люксембургу продовжив термін легального перебування біженців з України на території країни на рік — до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Люксембургу.
Люксембург продовжив тимчасовий захист для українських біженців
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З огляду на це, сертифікати, видані українським біженцям як підтвердження їхнього статусу, які спочатку обмежувалися 3 березня 2024 року, повинні бути оновлені.
«З цією метою протягом останніх кількох тижнів з усіма бенефіціарами тимчасового захисту зв’язалися листами з інформацією про процедуру, якої слід дотримуватися», — йдеться у повідомленні.
Управління імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Люксембургу закликає всіх, хто ще не зробив необхідних кроків для відновлення свого сертифіката, дотримуватися інструкцій, наведених у листі.
Українських біженців, які проживають у Люксембурзі, чия довідка про тимчасовий захист закінчується 3 березня 2024 року та які не отримали такого листа, просять зв’язатися з Управлінням імміграції за допомогою електронної пошти: immigration.desk@mai.etat.lu.
У Міністерстві підкреслили, що продовження свідоцтва про тимчасовий захист є необхідним для того, щоб біженці з України могли продовжувати користуватися правами, пов’язаними з тимчасовим захистом, такими як:
- право залишатися на території Люксембургу,
- право на роботу,
- право на матеріальну допомогу, що надається державою Люксембург.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня 2024 року.
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