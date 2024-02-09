Люксембург продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Уряд Люксембургу продовжив термін легального перебування біженців з України на території країни на рік — до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Люксембургу.

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З огляду на це, сертифікати, видані українським біженцям як підтвердження їхнього статусу, які спочатку обмежувалися 3 березня 2024 року, повинні бути оновлені.

«З цією метою протягом останніх кількох тижнів з усіма бенефіціарами тимчасового захисту зв’язалися листами з інформацією про процедуру, якої слід дотримуватися», — йдеться у повідомленні.

Управління імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Люксембургу закликає всіх, хто ще не зробив необхідних кроків для відновлення свого сертифіката, дотримуватися інструкцій, наведених у листі.

Українських біженців, які проживають у Люксембурзі, чия довідка про тимчасовий захист закінчується 3 березня 2024 року та які не отримали такого листа, просять зв’язатися з Управлінням імміграції за допомогою електронної пошти: immigration.desk@mai.etat.lu.

У Міністерстві підкреслили, що продовження свідоцтва про тимчасовий захист є необхідним для того, щоб біженці з України могли продовжувати користуватися правами, пов’язаними з тимчасовим захистом, такими як:

право залишатися на території Люксембургу,

право на роботу,

право на матеріальну допомогу, що надається державою Люксембург.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня 2024 року.