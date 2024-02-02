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2 лютого 2024, 17:53

Польща планує продовжити легальність перебування українських біженців до кінця червня

Уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування біженців з України на території країни до 30 червня цього року. Про це йдеться у проєкті змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни, над яким працює Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, передає Укрінформ.

Уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування біженців з України на території країни до 30 червня цього року.
Фото: pixabay.com

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Як зазначається, у зв’язку з продовженням в ЄС до 4 березня 2025 року тимчасового захисту для переміщених осіб з України, а також відповідно до польського закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, планується «продовження строку дії окремих правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року».

Наступним кроком в уряді Польщі планують розпочати роботу над «суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону» відповідно до вищезазначеного рішення Ради ЄС.

«Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб'єктами», — наголошується у проєкті.

Зазначається, що проєктом змін до закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців в Польщі до 30 червня; допустимості подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України; легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в РП. Крім того, у проєкті передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.

Ці зміни до закону про допомогу українцям в уряді Польщі планують прийняти у першому кварталі 2024 року. Пропонується, щоб він набув чинності наступного дня після його оголошення.

За попередніми даними, у Польщі перебуває до одного мільйона воєнних біженців з України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Джерело: Мінфін
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