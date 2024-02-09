Криза у Червоному морі суттєво не впливає на світову економіку — МВФ

МВФ вважає, що ситуація з обстрілом суден у Червоному морі поки не позначається на світовій економіці. Про це заявила директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва в інтерв'ю The Washington Post.

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Георгієва визнала, що впали перевезення через Суецький канал, також проблеми виникли у Панамського каналу.

За її словами, наразі наслідки ситуації в Червоному морі не мають такого масштабу, «який би суттєво пустив під укіс прогнози зростання світової економіки».

Георгієва також зазначила, що найбільше наслідки відчуваються в Єгипті, який покладається на доходи від Суецького каналу і зараз втрачає понад 100 млн дол на місяць.

«Звичайно, ситуація в Червоному морі додає трохи тиску на ціни. Поки що не до такої міри, щоб я сказала, що прогнози глобальної інфляції будуть переглянуті в бік зростання», — додала вона.

За даними МВФ, значно знизилися обсяги перевезень вантажів через Суецький канал, водночас зростають витрати на транспортування товарів морем і вартість страхування.

Так, у січні обсяг перевезень через Суецький канал упав майже наполовину порівняно з минулим роком. «Панамський канал теж зазнає неприємностей у зв'язку з посухою», — резюмувала очільниця МВФ.

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